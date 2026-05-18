18 мая 2026
последняя новость: 15:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 мая 2026
последняя новость: 15:13
18 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Ганц: "Поддержка уклонения от службы во время войны – пятно, которое нельзя отмыть"

Махане Мамлахти
Бени Ганц
Кнессет
время публикации: 18 мая 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 14:40
Ганц: "Поддержка уклонения от службы во время войны – пятно, которое нельзя отмыть"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц, выступая перед депутатами на заседании фракции в Кнессете, заявил: "Время работает против нас. Нет другого выбора кроме возобновления военных действий в Иране".

"Необходимо заставить Иран вести переговоры под огнем, – продолжил Ганц. – Необходимо лишить Иран козырных карт. Я не думаю, что речь идет о политическом вопросе, как считают многие. Я даю полную поддержку правительству в этом вопросе".

Далее лидер "Кахоль Лаван" вернулся к критике правительства и планам на будущее. "7 октября – это страшнейший провал, – подчеркнул Ганц. – Поддержка уклонения от службы в период войны – это пятно, которое нельзя будет отмыть. Сейчас политики заняты вопросом, когда будут выборы. Это безумие. Нужно как можно раньше идти на выборы, но самое главное, чтобы после выборов было сформировано правительство национального единства, которое представит проект службы для всех. Это невозможно в узком правительстве. Поэтому нужно широкое правительство национального единства".

Отвечая на вопрос о том, ведет ли он переговоры с другими партиями о возможном объединении, Ганц заявил: "Политики все время разговаривают друг с другом, но самое главное согласовывается в тишине".

