Подготовлен к обсуждению в Кнессете закон об отмене "иорданского запрета" на продажу земли евреям
время публикации: 25 ноября 2025 г., 17:46 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 17:46
Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством Боаза Бисмута одобрила для обсуждения в первом чтении законопроект об отмене "иорданского закона от 1953 года", запрещающего покупку земли в Иудее и Самарии евреями.
В связи с действием "иорданского закона" для приобретения земли в Иудее и Самарии евреями, требовалось создание компании, зарегистрированной в Иудее и Самарии, что создавало существенные бюрократические сложности. Новый законопроект гласит, что любой гражданин Израиля и любое лицо, подпадающее под Закон о возвращении, может приобрести землю в Иудее и Самарии.
