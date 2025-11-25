x
25 ноября 2025
Израиль

Суд отклонил просьбу полиции запретить Уриху возвращаться на работу в "Ликуд"

Судебные решения
время публикации: 25 ноября 2025 г., 17:28 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 17:28
Суд отклонил просьбу полиции запретить Уриху возвращаться на работу в "Ликуд"
Avshalom Sassoni/Flash90

Окружной суд в Лоде отклонил апелляцию полиции в отношении советника главы правительства Йонатана Уриха с требованием запретить ему общение с гендиректором партии "Ликуд".

В решении судьи Амита Михлеса говорится, что Урих может вернуться к работе в "Ликуде" и общаться с гендиректором партии Давидом Шараном.

Около двух недель назад мировой суд в Ришон ле-Ционе вопреки позиции полиции разрешил Уриху встретиться с Шараном. Но в связи с намерением полиции опротестовать это решение, оно было отложено. Тогда в решении судьи Менахема Мизрахи говорилось, что "нет и не было запрета на профессиональные контакты подозреваемого с партией "Ликуд"". В решении также отмечалось, что зарплату Урих получает от "Ликуда", а не от канцелярии главы правительства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
