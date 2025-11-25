x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
Израиль

Завершилась встреча Биньямина Нетаниягу с начальником Генштаба Эялем Замиром

ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 25 ноября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 18:46
Завершилась встреча Биньямина Нетаниягу с начальником Генштаба Эялем Замиром
Noam Revkin Fenton/FLASH90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел встречу с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром по поводу его конфликта с министром обороны. Встреча с Кацем состоялась раньше.

По информации издания "Mаарив", Нетаниягу вызывал к себе для беседы обоих, но еще ночью канцелярия министра обороны попросила премьер-министра встретиться с Кацем и Замиром по-отдельности.

Поводом для конфликта стало заявление министра обороны о том, что он поручит контролеру системы обороны "тщательно изучить отчет комиссии Турджемана", подчеркнув, что он не был проинформирован о принятых по итогам отчета выводах и персональных решениях. Замир, в свою очередь, заявил, что персональные выводы в отношении генералитета – внутренние командные решения в ЦАХАЛе, которые не требуют чьего-либо утверждения.

