Завершилась встреча Биньямина Нетаниягу с начальником Генштаба Эялем Замиром

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел встречу с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром по поводу его конфликта с министром обороны. Встреча с Кацем состоялась раньше.

По информации издания "Mаарив", Нетаниягу вызывал к себе для беседы обоих, но еще ночью канцелярия министра обороны попросила премьер-министра встретиться с Кацем и Замиром по-отдельности.

Поводом для конфликта стало заявление министра обороны о том, что он поручит контролеру системы обороны "тщательно изучить отчет комиссии Турджемана", подчеркнув, что он не был проинформирован о принятых по итогам отчета выводах и персональных решениях. Замир, в свою очередь, заявил, что персональные выводы в отношении генералитета – внутренние командные решения в ЦАХАЛе, которые не требуют чьего-либо утверждения.