x
26 апреля 2026
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
26 апреля 2026
26 апреля 2026
последняя новость: 20:34
26 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

25 малышей обнаружены в незаконных яслях в Иерусалиме, арестованы двое подозреваемых

Полиция
Иерусалим
Детские сады
время публикации: 26 апреля 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 20:31
25 малышей обнаружены в незаконных яслях в Иерусалиме, арестованы двое подозреваемых
Сотрудники полиции Иерусалимского округа обнаружили более 20 малышей в квартире, которая использовалась в качестве нелицензионного и не контролируемого релевантными организациями детского сада.

По сообщению полиции, следователи полицейского участка Мория пытались установить местонахождение человека, который разыскивался для допроса. Сотрудники полиции прибыли в квартиру в Гиват-Шауле в Иерусалиме.

В квартире были обнаружены 25 малышей, за которыми присматривали мужчина и женщина. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, после допроса они были освобождены с рядом ограничений.

Подозреваемый, которого изначально искала полиция, также был обнаружен и задержан.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

Лишь 20% малышей в Иерусалиме ходят в лицензированные ясли
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

В Кнессете обсудили трагедию в незаконных яслях: "Государство лишило родителей выбора"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Детский сад, где умерли два младенца, действовал в течение почти 30 лет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Трагедия в Иерусалиме: два младенца погибли в нелицензированных ультрарелигиозных яслях