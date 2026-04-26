25 малышей обнаружены в незаконных яслях в Иерусалиме, арестованы двое подозреваемых

Сотрудники полиции Иерусалимского округа обнаружили более 20 малышей в квартире, которая использовалась в качестве нелицензионного и не контролируемого релевантными организациями детского сада.

По сообщению полиции, следователи полицейского участка Мория пытались установить местонахождение человека, который разыскивался для допроса. Сотрудники полиции прибыли в квартиру в Гиват-Шауле в Иерусалиме.

В квартире были обнаружены 25 малышей, за которыми присматривали мужчина и женщина. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, после допроса они были освобождены с рядом ограничений.

Подозреваемый, которого изначально искала полиция, также был обнаружен и задержан.