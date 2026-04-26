Завтра ожидаются наводнения в районе Мертвого моря, в северном Негеве и на юге Иорданской долины

В соответствии с прогнозом метеорологической службы, в понедельник, 27 апреля, существует риск наводнений в руслах рек и ручьев в районе Мертвого моря, южной части Иорданской долины, на севере Аравы и в северном Негеве.

Категорически запрещено заходить пешком или заезжать на транспорте в русла рек с течением до полного снижения уровня воды – существует опасность для жизни. Также запрещено приближаться к краю русла во время наводнения из-за риска обрушения берегов.

По вопросам маршрутов и туристических объектов рекомендуется перед выходом на прогулку уточнять информацию в информационном центре Управления природы и парков по телефону *3639.