последняя новость: 16:52
26 апреля 2026
|
26 апреля 2026
|
последняя новость: 16:52
Завтра ожидаются наводнения в районе Мертвого моря, в северном Негеве и на юге Иорданской долины

время публикации: 26 апреля 2026 г., 16:52 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 16:52
Завтра ожидаются наводнения в районе Мертвого моря, в северном Негеве и на юге Иорданской долины
Hadas Parush/Flash90

В соответствии с прогнозом метеорологической службы, в понедельник, 27 апреля, существует риск наводнений в руслах рек и ручьев в районе Мертвого моря, южной части Иорданской долины, на севере Аравы и в северном Негеве.

Категорически запрещено заходить пешком или заезжать на транспорте в русла рек с течением до полного снижения уровня воды – существует опасность для жизни. Также запрещено приближаться к краю русла во время наводнения из-за риска обрушения берегов.

По вопросам маршрутов и туристических объектов рекомендуется перед выходом на прогулку уточнять информацию в информационном центре Управления природы и парков по телефону *3639.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 апреля 2026

Израильские ученые научились предсказывать самые мощные штормы и паводки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2026

Опасность наводнений в Негеве, Араве, Иудейской пустыне и районе Мертвого моря
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2026

Наводнение в Араве: ведется поиск двух рабочих, унесенных потоками воды