Заседание военно-политического кабинета завершилось досрочно: министров ждут в ресторане

Заседание кабинета, которое, как предполагалось ранее, будет посвящено операции в секторе Газы, продлилось менее трех часов. По информации Ynet, министрам была представлена сводка региональных событий, операция в Газе была исключена из повестки. Следующее заседание кабинета назначено на воскресенье, и на нем будут обсуждать оперативные планы в отношении Газы.

По информации "Мако" https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2025_q3/Article-7109f28ad76e891026.htm, заседание кабинета было назначено на 16:00, и под него отводилось три часа из-за мероприятия, которое должно пройти в региональном совете Биньямин – для министров зарезервирован ресторан. Издание отмечает, что мероприятие для министров в дорогом ресторане проводится в то время, когда по всей стране проходят акции в поддержку семей заложников.