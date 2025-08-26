Отель для нелегалов в центре Тель-Авива: подозреваемые винят муниципалитет

Крайне интересно развиваются события вокруг "гостиницы для нелегалов", которая действовала в самом центре Тель-Авива в популярном среди молодежи районе Флорентин. На заседании мирового суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста двоих подозреваемых, братьев Давида и Моше Балас (которым 76 и 80 лет) они заявили, что они лишь управляют зданием, а владелец "гостиницы для нелегалов" – тель-авивский муниципалитет.

Как сообщает Walla, раньше это здание было коммерческим комплексом, а в последние годы оно превратилось в общежитие, и весьма населенное. В каждой комнате были установлены двухъярусные кровати, приспособленные для проживания десятков нелегальных мигрантов. И все это – в центре Тель-Авива, под носом у полиции.

Компания "Нево Финансим", эксплуатирующая здание, зарегистрирована в собственности Давида Баласа, а при проверке в муниципалитете выяснилось, что владельцем 130 квартир зарегистрирован Моше Балас. Сам Моше Балас утверждает,что фактически он является владельцем только шести квартир, поскольку управлять этим жилым комплексом его попросил… муниципалитет Тель-Авива, желавший таким образом сэкономить на оформлении.

Давид Балас заявил, что у братьев есть договор с муниципалитетом от 1994 года, в рамках которого они продали весь комплекс муниципалитету, оставив себе только шесть квартир. При этом муниципалитет якобы зарегистрировал комплекс на имя Давида Баласа, "чтобы не было юридических проблем". Он утверждает, что квартиры в комплексе сдаются строительным компаниям, которые заселяют туда своих рабочих.

Моше Балас большую часть допроса хранил молчание, и лишь несколько раз ответил, что зданием управляет его брат Давид. Моше Балас подчеркивает, что ему принадлежит не более десяти квартир в жилом комплексе.

Арестованные нелегалы признались, что платили братьям Балас от 500 до 1500 шекелей в месяц за проживание. Полиция полагает, что братья систематически предоставляли нелегалам жилье уже много лет.

Адвокат подозреваемых заявил, что они категорически опровергают предъявляемые им подозрения: он утверждает, что братья Балас не контролируют недвижимость и не являются ее владельцами, они не получали никаких платежей и не заключали договоры с нелегальными мигрантами. По словам адвоката, нелегалы "вторглись в квартиры по договоренности с третьими сторонами, никак не связанными с его клиентами".