26 августа 2025
26 августа 2025
Израиль

Канцелярия юрсоветницы отклонила требование наложить санкции на арабов призывного возраста

Призыв ультраортодоксов
Юрсоветник правительства
время публикации: 26 августа 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:42
Канцелярия юрсоветницы отклонила требование наложить санкции на арабов призывного возраста
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отклонила требование жителя Бней-Брака прекратить государственную поддержку получения израильскими арабами высшего образования и распространить на арабов призывного возраста те же санкции, что и на уклоняющихся от призыва в ЦАХАЛ ультрарелигиозных евреев.

Как сообщает INN, податель обращения требовал, чтобы государство прекратило признавать полученные за рубежом дипломы арабов, если во время обучения их обладатели были призывного возраста: он аргументировал такую позицию отходом от принципов равенства и использованием двойных стандартов к разным группам населения.

В то время как на "харедим" призывного возраста, которые не служат в армии, накладываются различные санкции, к не призывающимся на службу арабам государство относится более мягко, и даже поощряет получение ими образования и предоставляет им другие льготы.

Представитель канцелярии юридической советницы правительства Хадиль Юнес в своем ответе на обращение указал, что между перечисленными ситуациями существует принципиальная разница: арабское население не призывается на военную службу согласно действующему законодательству, в то время как ультраортодоксы призывного возраста подпадают под закон об обязательном призыве и в случае уклонения от призыва они нарушают свои обязательства.

Речь идет о четких правовых определениях: если молодые "харедим" считаются уклонистами, не явившись на службу, то арабские граждане изначально не обязаны служить, подчеркивает представитель юрсоветницы.

