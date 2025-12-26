Террорист проник через известный спецслужбам пролом в заборе безопасности

Бойцы подразделения "Дувдеван", бойцы разведроты "Цанханим" вместе с сотрудниками Общей службы безопасности (ШАБАК) и Службы тюрем (ШАБАС) ведут работу в деревне Кабатия, расположенной в зоне ответственности бригады "Менаше" – именно оттуда вышел 37-летний террорист Ахмад Абу ар-Руб, совершивший комбинированный теракт в пятницу днем. Напомним, в районе Бейт-Шеана, возле кибуца Эйн-Харод и в Афуле были убиты два человека и еще двое были ранены.

Израильские службы безопасности провели рейд в доме террориста, совершившего серию нападений. Сотрудники ШАБАКа допросили подозреваемых на месте, после чего совместно с бойцами ЦАХАЛа они приступили к разметке и картографированию дома террориста для подготовки к его сносу.

Службы безопасности продолжают прочесывать дополнительные локации в деревне с целью задержания разыскиваемых за террористическую деятельность и поиска оружия.

Как сообщает Ynet, террорист проник в Израиль через известный службам безопасности пролом в разделительном заграждении вдоль шоссе 60, в районе Ар-Рам в окрестностях Иерусалиима. Он пересек границу около недели назад, после чего направился на север, к месту своей работы в поселке Месилот рядом с Бейт-Шеаном.

В 2022 году Абу Ар-Руб отбывал заключение в Израиле за незаконное пребывание в Израиле, а около десяти лет назад находился под стражей за нарушение общественного порядка.