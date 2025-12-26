x
26 декабря 2025
26 декабря 2025
Израиль

Террорист, убивший двоих израильтян, несколько лет проработал в Израиле

время публикации: 26 декабря 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 16:46
Террорист, убивший двоих израильтян, несколько лет проработал в Израиле
Anat Hermony/Flash90

Крупные силы ЦАХАЛа и полиции действуют в деревне Кабатия, откуда в Израиль прибыл 37-летний Ахмад Абу ар-Руб. По данным предварительного расследования, он пробрался на территорию Израиля незаконно несколько дней назад.

Для совершения теракта он использовал автомобиль своего работодателя, израильского араба. По имеющейся в системе безопасности информации, в Израиле Ахмад Абу ар-Руб работал в течение нескольких лет, однако разведданных о его намерении совершить теракт у израильских спецслужб не было.

Террорист был нейтрализован в районе Афулы и доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. В полиции считают, что сообщников у него не было, следователи анализируют его маршрут.

В результате теракта были убиты 19-летняя Авив Маор и 68-летний Шимшон Мордехай.

