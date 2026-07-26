Житель Восточного Иерусалима напал на свою жену в деревне Дура и едва не убил ее

После суток розыска сотрудники полиции Хеврона задержали жителя Восточного Иерусалима, подозреваемого в покушении на убийство своей супруги в палестинском городе Дура. Подозреваемый передан на допрос, после чего его доставят в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

В субботу вечером в полицию поступило сообщение о серьезном случае семейного насилия между супругами, жителями Восточного Иерусалима, произошедшем недалеко от Хеврона. Пострадавшую доставили на палестинской машине скорой помощи к въезду в Иерусалим, где ее передали израильской бригаде скорой помощи. Женщина была госпитализирована с несколькими проникающими ранениями верхней части тела. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Во время опроса родственника, сопровождавшего пострадавшую в машине скорой помощи, выяснилось, что женщина находилась в доме своей семьи в Дуре. Туда приехал ее муж, который напал на нее и нанес ножевые ранения. После этого он скрылся на автомобиле.

Сразу после получения первых данных полиция Хеврона начала расследование и розыск подозреваемого. В результате совместной операции сотрудников участка Хеврона и полицейского участка Шуафат Иерусалимского округа было установлено местонахождение подозреваемого, 34-летнего жителя Восточного Иерусалима, и вскоре он был задержан.