26 ноября 2025
Семьи погибших солдат потребовали от Смотрича голосовать против закона "об уклонении от армии"

Призыв ультраортодоксов
Бецалель Смотрич
время публикации: 26 ноября 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 20:54
Семьи погибших солдат потребовали от Смотрича голосовать против закона "об уклонении от армии"
Chaim Goldberg/Flash90

Семьи солдат, погибших в войне "Железных мечей", направили резкое письмо Бецалелю Смотричу, лидеру партии "Ционут Датит", с требованием голосовать против закона о призыве в армию, который фактически узаконит освобождение десятков тысяч ортодоксов от службы.

Написавшие письмо, разделяют взгляды религиозного сионизма, являются избирателями партии Смотрича. Под письмом свои подписи поставили родные капитана Эльханана Меира Калманзона, сержанта Анера Элькаяма Шапиры, сержанта запаса Элиши Йонатана Лобера.

"Закон Бисмута" демонстрирует, что у ультраортодоксальной общины нет намерения вместе с нами участвовать в жизненно важной миссии по обеспечению безопасности Израиля. Мы умоляем не допустить принятия "закона Бисмута", который представляет угрозу для безопасности, поощряет уклонение от ответственности и отказ от моральных обязательств, а также наносит удар по Торе, согласно которой жили и погибли наши близкие. Этот исторический момент, а вы – наш посланник", – говорится в письме.

Согласно сообщениям СМИ, в четверг, 27 ноября, законопроект о службе в армии вернется в Кнессет, со следующей недели его обсуждение возобновится в парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.

По данным новостной службы телеканала "Кан-11", пять членов коалиции уже сообщили, что намерены голосовать против закона.

