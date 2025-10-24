Большинство освобожденных 13 октября заложников выписаны из больниц

По состоянию на сегодняшний день, большинство израильтян, освобожденных более десяти дней назад после двух лет плена у террористов в Газе, были выписаны из больниц и вернулись домой.

В пятницу, 24 октября, бывший заложник Алон Оэль был выписан из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Ему предстоит реабилитация в "Шивук швавим". У Алона серьезная травма глаза.

22 октября Авинатан Ор был выписан из "Бейлинсон". Ему также предстоит реабилитация.

24 октября выписываются из "Бейлинсон" Эвьятар Давид, Гай Гильбоа-Далаль, Эйтан Мор. В этой больнице бывших заложников не остается.

На этой неделе, 19-20 октября, бывшие заложники Зив Берман, Гали Берман и Бар Куперштейн были выписаны из медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере.

Неделю назад, 17 октября, из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве были выписаны Матан Энгерст, Омри Миран и Матан Ценгаукер. 16 октября из того же медицинского центра выписали Эйтана Горна и Нимрода Коэна. В этом медицинском учреждении не осталось бывших заложников.

Максим Харкин 22 октября в военной форме выступал на церемонии отличников ЦАХАЛа. По всей видимости, он также выписан из больницы (наблюдался в "Шибе").

В больнице "Шиба" в Тель а-Шомере проходят обследования и реабилитацию освобожденные заложники Ром Брасловски, Сегев Кальфон, Йосеф Хаим Охана, Элькана Бухбут, Давид Кунио, Ариэль Кунио. Официальных сведений об их выписке нет. Но в "Шибе" есть собственное реабилитационное отделение, возможно они были переведены в него или были выписаны без объявления.

Сведения о состоянии здоровья выживших заложников не разглашаются больницами и минздравом Израиля. Но о многом рассказывают родственники бывших заложников в интервью израильским СМИ. В целом состояние всех 20 вернувшихся удовлетворительное, все они 13 октября самостоятельно передвигались, хотя были сильно истощены.

ХАМАС пока вернул только 15 из 28 тел погибших в плену или убитых заложников, которые удерживались в Газе по состоянию на 13 октября 2025 года.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и освобожденных из плена

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования