Двое жителей Тель-Авива обвиняются в контрабанде оружия из Сирии

Полиция Северного округа завершила расследование случая контрабанды оружия из Сирии: прокуратура подала в суд обвинительное заключение против двоих жителей Тель-Авива, 53-летнего израильтянина и 34-летнего гражданина Эритреи.

По сообщению полиции, 6 октября текущего года службы безопасности остановили подозрительный автомобиль, на котором был закреплен электрический мотоцикл, ранее замеченный в районе границы. В ходе обыска были обнаружены пять пистолетов, спрятанных в носки.

Следствием было установлено, что двое подозреваемых прибыли к границе на автомобиле Mercedes, на крыше которого перевозился электромотоцикл. Они сняли мотоцикл, и один из подозреваемых отправился на нем к пограничному заграждению, где подобрал оружие, переброшенное с сирйской стороны.

В окружной суд Нацерета было подано обвинительное заключение и просьба о продлении содержания подозреваемых под стражей до завершения судебного разбирательства.