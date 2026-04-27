Рабочий упал с высоты в Хайфе, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о рабочем, который упал с высоты примерно трех метров во время работы на улице Йорама Гаона в Хайфе.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.