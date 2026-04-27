Предъявлены обвинения жителю Лода, убившему своего семинедельного сына

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 34-летнего Маора Зераха из Лода по делу об убийстве его семинедельного сына.

По данным обвинительного заключения, малыш родился 3 февраля 2026 года. В марте после конфликта между супругами мать переехала с ребенком в дом своих родителей в Димоне, позднее Зерах тоже перебрался к ним.

Следствием установлено, что начиная с церемонии брит-милы (обрезания и оглашения имени младенца, проводится в восьмидневном возрасте) Маор Зерах неоднократно и систематически нападал на малыша, стараясь, чтобы этого никто не заметил. В ночь на 25 марта, вскоре после полуночи, он сильно избил ребенка, что привело к резкому ухудшению состояния младенца.

После попыток реанимации и вызова родственника на место была вызвана скорая помощь. Младенца доставили в больницу "Сорока" в критическом состоянии, через два дня врачи констатировали его смерть.

В обвинительном заключении говорится, что в результате действий обвиняемого ребенку были причинены многочисленные тяжелые травмы, включая повреждения головы, ребер, конечностей и тяжелое поражение мозга, что привело к смерти.

Прокуратура утверждает, что Зерах намеренно причинил смерть младенцу при отягчающих обстоятельствах, с особой жестокостью и с физическим и психологическим издевательством над ребенком. В обвинительном заключении подчеркивается, что обвиняемый представляет опасность для общества, поскольку он действовал расчетливо, выбирая моменты, когда рядом не было других членов семьи.

Зераху вменяются убийство при отягчающих обстоятельствах, причинение тяжких телесных повреждений с отягчающим умыслом и издевательство над несовершеннолетним или беспомощным лицом со стороны ответственного за него лица.