Израиль

Начальник генштаба: "Мародерство, если оно есть, может запятнать весь ЦАХАЛ"

время публикации: 27 апреля 2026 г., 21:49 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 21:49
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник, 27 апреля, на авиабазе Рамат-Давид совещание старшего командного состава, посвященное итогам операции "Рычание льва" в Иране и боевым действиям в Ливане.

Начальник Генштаба четко дал понять, что ЦАХАЛ испытывает нехватку личного состава и то, что нельзя больше затягивать с принятием закона о призыве. "Ввиду роста нагрузки из-за стоящих перед нами задач увеличение числа военнослужащих – это требование времени. Все части общества должны нести это бремя. Мы сделаем это не за счет кого-то одного, а все вместе".

Замир также послал четкий сигнал по поводу положения женщин в армии: "Женщины – неотъемлемая часть ЦАХАЛа и его боевой мощи. Дискриминации женщин в армии не будет", – заявил начальник генштаба.

Замир также резко высказался о последних скандалах вокруг военнослужащих. "Я несу ответственность за укрепление безопасности государства и за сохранение ценностей ЦАХАЛа. Мы видели события, которые не отвечают ценностям армии, являющиеся результатом долгого и сложного периода, но это не может служить оправданием. Мы не должны идти на компромиссы в этом вопросе. Размывание норм может быть не менее опасным, чем оперативные угрозы".

"Мародерство, если оно существует в нашей армии, позорно и способно запятнать весь ЦАХАЛ", – сказал он, добавив: "Если такие инциденты были, мы расследуем их. Мы не оставим это без внимания".

Говоря о текущей ситуации, Замир отметил, что в настоящее время Израиль одновременно ведет переговоры по Ирану, Ливану и Газе, и эти переговоры опираются на военные достижения ЦАХАЛа.

