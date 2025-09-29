Подросток на электровелосипеде попал под автобус в Ришон ле-Ционе
время публикации: 29 сентября 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 13:55
На улице А-Ткума в Ришон ле-Ционе произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус сбил 15-летнего подростка, ехавшего на электровелосипеде. Пострадавший получил множественные травмы.
Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали подростку неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.
