Подросток на электровелосипеде попал под автобус в Ришон ле-Ционе

На улице А-Ткума в Ришон ле-Ционе произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус сбил 15-летнего подростка, ехавшего на электровелосипеде. Пострадавший получил множественные травмы.

Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали подростку неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.