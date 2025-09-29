x
29 сентября 2025
Израиль

Подросток на электровелосипеде попал под автобус в Ришон ле-Ционе

Мада
Ришон ле-Цион
время публикации: 29 сентября 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 13:55
Подросток на электровелосипеде попал под автобус в Ришон ле-Ционе
Пресс-служба МАДА

На улице А-Ткума в Ришон ле-Ционе произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус сбил 15-летнего подростка, ехавшего на электровелосипеде. Пострадавший получил множественные травмы.

Парамедики и фельдшеры "Маген Давид Адом" оказали подростку неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ" в тяжелом состоянии на машине интенсивной терапии.

Израиль
