Шесть демонстрантов задержаны на антивоенном митинге в Хайфе
время публикации: 28 августа 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 20:24
На улице Бен-Гурион в Хайфе состоялась традиционная еженедельная акция протеста против войны в секторе Газы. Полиция сообщила о задержании шестерых демонстрантов за нарушение общественного порядка.
Пресс-служба полиции передала, что демонстранты отказались подчиняться требованиям полицейских и убрать плакаты, осуждающие действия Израиля в секторе Газы.Их действия, по версии полиции, представляли угрозу для общественного порядка и безопасности.
Отметим, что в этой акции протеста участвовали еврейские и арабские жители города.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 августа 2025