Шесть демонстрантов задержаны на антивоенном митинге в Хайфе

На улице Бен-Гурион в Хайфе состоялась традиционная еженедельная акция протеста против войны в секторе Газы. Полиция сообщила о задержании шестерых демонстрантов за нарушение общественного порядка.

Пресс-служба полиции передала, что демонстранты отказались подчиняться требованиям полицейских и убрать плакаты, осуждающие действия Израиля в секторе Газы.Их действия, по версии полиции, представляли угрозу для общественного порядка и безопасности.

Отметим, что в этой акции протеста участвовали еврейские и арабские жители города.