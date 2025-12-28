Пожар в центре абсорбции в Хадере, пострадали пять человек
время публикации: 28 декабря 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 18:06
Пожар произошел в трехэтажном строении на улице Яфе Ноф в Хадере. В здании располагается центр абсорбции.
Пожарная служба передала, что огонь быстро распространился по зданию, часть жильцов пришлось эвакуировать через окна с помощью выдвижных лестниц.
В результате пожара пострадали пять человек: 50-летняя женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом и ушибами конечностей, остальные четверо пострадали легко.
