Пожар в центре абсорбции в Хадере, пострадали пять человек

Пожар произошел в трехэтажном строении на улице Яфе Ноф в Хадере. В здании располагается центр абсорбции.

Пожарная служба передала, что огонь быстро распространился по зданию, часть жильцов пришлось эвакуировать через окна с помощью выдвижных лестниц.

В результате пожара пострадали пять человек: 50-летняя женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом и ушибами конечностей, остальные четверо пострадали легко.