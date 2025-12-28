x
28 декабря 2025
Израиль

Пожар в центре абсорбции в Хадере, пострадали пять человек

Пожары
время публикации: 28 декабря 2025 г., 18:06
Пожарно-спасательная служба Прибрежного округа

Пожар произошел в трехэтажном строении на улице Яфе Ноф в Хадере. В здании располагается центр абсорбции.

Пожарная служба передала, что огонь быстро распространился по зданию, часть жильцов пришлось эвакуировать через окна с помощью выдвижных лестниц.

В результате пожара пострадали пять человек: 50-летняя женщина была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести с отравлением угарным газом и ушибами конечностей, остальные четверо пострадали легко.

