В Тире в жилом доме задержаны 20 палестинских нелегалов
время публикации: 28 июля 2026 г., 14:23 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 14:23
В Тире в жилом доме задержаны 20 палестинских нелегалов
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Сотрудники полиции Тиры совместно с бойцами МАГАВ обнаружили и задержали в жилом доме в Тире 20 палестинцев, не имеющих разрешений на пребывание и работу в Израиле.
Операция была осуществлена в ночь на вторник в рамках работы по пресечению проникновения нелегалов на израильскую территорию. Задержанные переданы для допроса в полицию.
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