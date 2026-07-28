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Израиль

В Тире в жилом доме задержаны 20 палестинских нелегалов

Полиция
Нелегалы
Криминал в арабском секторе
время публикации: 28 июля 2026 г., 14:23 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 14:23
В Тире в жилом доме задержаны 20 палестинских нелегалов
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В Тире в жилом доме задержаны 20 палестинских нелегалов
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Тиры совместно с бойцами МАГАВ обнаружили и задержали в жилом доме в Тире 20 палестинцев, не имеющих разрешений на пребывание и работу в Израиле.

Операция была осуществлена в ночь на вторник в рамках работы по пресечению проникновения нелегалов на израильскую территорию. Задержанные переданы для допроса в полицию.

Израиль
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