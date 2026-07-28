В Тире в жилом доме задержаны 20 палестинских нелегалов

Сотрудники полиции Тиры совместно с бойцами МАГАВ обнаружили и задержали в жилом доме в Тире 20 палестинцев, не имеющих разрешений на пребывание и работу в Израиле.

Операция была осуществлена в ночь на вторник в рамках работы по пресечению проникновения нелегалов на израильскую территорию. Задержанные переданы для допроса в полицию.