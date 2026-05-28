Прокуратура решила включить Уриха в общий список обвиняемых по "делу Bild"

В прокуратуре принято решение не подавать отдельное обвинение против советника Биньямина Нетаниягу Йонатана Уриха по делу о передаче секретного документа в редакцию Bild.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что обвинение будет просить о внесении правок в обвинительное заключение против Эли Фельдштейена, бывшего пресс-секретаря премьер-министра, и капрала Ари Розенфельда с тем, чтобы добавить имя Уриха в общий список обвиняемых.