ХАМАС обещает передать останки заложника во вторник вечером

Представители военного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама" опубликовали сообщение, что "в рамках соглашения об обмене пленными, пострадавшими в ходе операции "Потоп Аль-Аксы", они передадут останки одного из убитых заложников представителям "Красного Креста".

В ХАМАСе утверждают, что останки "были обнаружены некоторое время назад" во время раскапывания одного из туннелей в секторе Газы. Останки будут переданы в 20:00, сказано в этом сообщении.

Отметим, что переданные в понедельник вечером останки не принадлежали ни одному из оставшихся в Газе 13 заложников: в ходе экспертизы выяснилось, что это фрагменты останков 27-летнего Офира Царфати, который был похищен с фестиваля Nova и убит в плену.

Его останки были возвращены в конце ноября 2023 года в результате военной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, и похоронены в Израиле.

В марте 2024 года были возвращены дополнительные фрагменты останков Офира Царфати для захоронения в Израиле. В августе того же года террористическая организация ХАМАС в рамках психологического террора опубликовала фотографию тела Офира.

Израиль назвал эту подмену грубым нарушением соглашения. Глава правительства Биньямин Нетаниягу созвал срочное совещание, на котором будет принято решение об ответе Израиля на это нарушение. Рассматриваются такие варианты, как возможное расширение "желтой линии" – зоны, находящейся под контролем ЦАХАЛа, а также прекращение поставок гуманитарной помощи. ЦАХАЛ также скорректирует "банк целей" для ликвидаций.