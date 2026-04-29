29 апреля 2026
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полиция закрыла "домашний бордель" в Ноф а-Галиле

время публикации: 29 апреля 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 12:20
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что на 30 дней опечатана квартира в жилом доме в Ноф а-Галиле, которая использовалась как бордель.

За этим заведением наблюдали несколько недель, выписывая штрафы по 2000 шекелей выходившим из него клиентам.

На прошлой неделе расследование перешло в открытую фазу: полицейские задержали для допроса женщину, управлявшую борделем.

Напомним, с 1 января 2021 года в Израиле вступил в силу закон, запрещающий покупать услуги секс-индустрии (закон был принят в 2018 году). Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составляет 2000 шекелей за первое нарушение и 4000 шекелей за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75300 шекелей. Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

В конце июня 2025 года Кнессет продлил запрет на потребление секс-услуг еще на пять лет.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 марта 2026

Полиция закрыла подпольный бордель в Азуре, каждый клиент оштрафован на 2000 шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 марта 2026

Мэр: общественное убежище в Бат-Яме могли использовать как бордель. Полиция не комментирует
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2026

Обвинение в "рабовладении" подано против управлявших борделями в Бат-Яме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2026

Задержаны сутенеры, привозившие женщин из Бразилии на "работу в Израиле"