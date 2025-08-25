Учитель английского языка Орэль Шарон из Петах-Тиквы подозревается в растлении ученицы

Суд разрешил к публикации имя преподавателя, подозреваемого в длительной интимной связи с ученицей – с 12-летнего возраста девочки. Накануне он был арестован полицией после того, как пострадавшая подала заявление.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Орэль Шарон, учитель английского языка в средних классах школы Петах-Тиквы, подозревается в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетней: в частности, его подозревают в изнасиловании, содомии и развратных действиях. Срок его содержания под стражей продлен на четыре дня.

Девочка, которой сейчас 16 лет, пришла вместе со своими близкими в полицейский участок и подала заявление, сообщив о том, что в период с 12 до 14 лет она состояла в сексуальной связи с преподавателем английского языка.

По данным полиции, вначале все происходило в школе, затем они начали встречаться в парках. Педагог совершал различные виды сексуального взаимодействия с девочкой, включающие проникновение и оральный секс. Девочка рассказала о том, что с ней происходило, своей семье, и родственники настояли на визите в полицию.

Представитель полиции сообщил, что подозреваемый признался в большей части инкриминируемых ему действий, он утверждает, что у него был "роман" с ученицей. Он пытался возобновить с ней связь, но девочка отказалась. В частности, учитель беседовал с девочкой по видео, демонстрируя ей свой половой орган.