Учитель из Петах-Тиквы обвиняется в интимной связи с ученицей

Государственная прокуратура представила в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение против Орэля Шарона из Петах-Тиквы, учителя английского языка, состоявшего в интимной связи с одной из своих учениц.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой арестовать обвиняемого на все время судебного разбирательства.

В соответствии с обвинительным заключением, Орэль Шарон работал преподавателем английского языка в средней школе ("хативат бейнаим") в Петах-Тикве, и совершал преступления сексуального характера в отношении своей ученицы.

Речь идет о множестве случаев сексуализированного насилия, происходивших в течение двух лет, с 12-летнего возраста пострадавшей до ее 14-летнего возраста. Суд запретил публикацию любых деталей, которые могут привести к идентификации жертвы.