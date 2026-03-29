Израиль

За выходные уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров

Кинерет
время публикации: 29 марта 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 12:47
За выходные уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров
Flash90/Nati Shohat

Управление водных ресурсов сообщает, что за последние дождливые дни уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров и находится в настоящий момент на отметке -212,79 см.

С момента самой нижней точки этого года, отмеченной в декабре, уровень воды в озере Кинерет поднялся на 66 сантиметров.

Уровень воды в Кинерете на 3,99 метра ниже верхней "красной линии".

