За выходные уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров

Управление водных ресурсов сообщает, что за последние дождливые дни уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров и находится в настоящий момент на отметке -212,79 см.

С момента самой нижней точки этого года, отмеченной в декабре, уровень воды в озере Кинерет поднялся на 66 сантиметров.

Уровень воды в Кинерете на 3,99 метра ниже верхней "красной линии".