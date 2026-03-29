За выходные уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров
время публикации: 29 марта 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 12:47
Управление водных ресурсов сообщает, что за последние дождливые дни уровень воды в Кинерете вырос еще на пять сантиметров и находится в настоящий момент на отметке -212,79 см.
С момента самой нижней точки этого года, отмеченной в декабре, уровень воды в озере Кинерет поднялся на 66 сантиметров.
Уровень воды в Кинерете на 3,99 метра ниже верхней "красной линии".
Ссылки по теме