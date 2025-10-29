x
Израиль

ЦАХАЛ приостанавливает удары по Газе: уничтожены более 30 командиров террора

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 октября 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 10:10
ЦАХАЛ приостанавливает удары по Газе: уничтожены более 30 командиров террора
Ali Hassan/Flash90

По указанию политического руководства и после серии массированных ударов, в ходе которых были уничтожены десятки целей террористической инфраструктуры и десятки террористов, Армия обороны Израиля возобновила с 10:00 исполнение соглашения о прекращении огня, нарушенное террористической организацией ХАМАС.

В рамках атак, проведенных совместно ЦАХАЛом, ШАБАКом и командованием Южного военного округа, были уничтожены более 30 боевиков, занимавших командные должности в действующих в секторе Газы террористических организациях.

ЦАХАЛ подчеркивает, что продолжит обеспечивать соблюдение соглашения и будет решительно реагировать на любое его нарушение.

