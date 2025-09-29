x
Израиль

Из военной разведки отстранен офицер, уехавший в отпуск за рубеж без разрешения

время публикации: 29 сентября 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 20:36
Из военной разведки отстранен офицер, уехавший в отпуск за рубеж без разрешения
Tomer Neuberg/Flash90

Руководитель военной разведки "Аман" генерал-майор Шломи Биндер распорядился отстранить от службы высокопоставленного офицера из своего штаба, который уехал в отпуск за границу, не получив на это разрешения, не уведомив командиров и фактически исчезнув на несколько дней.

Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщает "Маарив". В ЦАХАЛе подтвердили это сообщение, отметив, что офицер признал свою вину в случившемся, объяснив свой поступок "личными обстоятельствами".

Речь идет об одном из множества случаев падения дисциплины в армии на фоне многомесячной войны в секторе Газы и на других фронтах: помимо серьезных боевых потерь, фиксируются случаи халатности и ошибок, которые тоже приводят к катастрофическим последствиям.

