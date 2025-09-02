x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
Израиль

Правые активисты перекрыли израильский водопровод, поставляющий воду в Газу

Газа
Акции протеста
время публикации: 02 сентября 2025 г., 18:10 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 18:15
Правые активисты перекрыли израильский водопровод, поставляющий воду в Газу
Flash90

Десятки правых активистов, среди которых родственники заложников, резервисты и жители населенных пунктов на границе с сектором Газы, перекрыли вентиль водопровода, идущего в сектор Газы.

Сайт "Аруц-7" пишет, перекрытие водопровода было предпринято в рамках широкомасштабной кампании по оказанию давления на правительство, и чтобы подтолкнуть его к более решительным шагам в отношении ХАМАСа. Участники этой акции требуют от правительства перед расширением военных действий в городе Газа прекратить водоснабжение сектора и прекратить поставки гуманитарной помощи, чтобы вынудить население покинуть город.

Израиль
