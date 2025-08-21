Израиль проложит две линии водопровода на юг и в центр сектора Газы

В рамках подготовки к массовой эвакуации жителей города Газа Израиль продолжит две линии водопровода на юг и в центр сектора, районы, в которых разместятся беженцы. Радиостанция "Кан Бет" передала, что строительство двух новых линий было одобрено правительством.

Линии пройдут через район Бани Сухайла (Хан-Юниса) и Биркат Саид (скопление лагерей беженцев в центральной части сектора). Еще один водопровод проложили Объединенные Арабские Эмираты из Египта в лагерь Аль-Муаси, также есть опреснительная установка, работающая на израильском электричестве.