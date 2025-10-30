В Израиль из Газы доставлены два гроба - предположительно, с останками заложников

После пятидневного перерыва ХАМАС передал Израилю через "Красный Крест" два гроба, предположительно, с останками заложников. Это девятая передача останков из Газы.

В 17:25 канцелярия премьер-министра Израиля распространила следующее заявление: "При посредничестве Красного креста Израиль получил гробы с телами двух погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛа. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будут направлены официальные извещения".

ХАМАС сообщил об обнаружении останков двух заложников, Амирама Купера и Саара Баруха, 25 октября. Но их передача была отложена после того, как в районе Рафиаха боевики атаковали израильских военных. В результате этой атаки погиб старший сержант резерва Йона Эфраим (Эфи) Фельдбаум. В ответ на грубое нарушение условий соглашения со стороны ХАМАСа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал армии нанести "мощные удары по сектору Газы". Израильские ВВС атаковали цели по всему сектору. Посредники призвали обе стороны вернуться к соблюдению соглашений.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков 27-летнего Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения и утверждает, что террористической организации известно местонахождение почти всех тел похищенных, но ХАМАС сознательно затягивает с их возвращением.