Транспортный хаос в Иерусалиме и на подъездах к нему перед "Митингом миллиона"

Полиция начала перекрывать транспортные артерии на подъездах к Иерусалиму и на ключевых улицах, где в четверг днем пройдет "Митинг миллиона". Сотни тысяч представителей ультраортодоксальных еврейских общин, протестующие против арестов уклоняющихся от призыва в армию ешиботников, съехались в столицу со всей страны.

Железнодорожные станции в Иерусалиме забиты прибывшими на митинг ортодоксами, параллельно с ними на базы возвращаются военнослужащие, и эскалаторы заполнены людьми в черных лапсердаках – и людьми в военной форме, на которую не готовы сменить черные лапсердаки молодые люди из ультрарелигиозной общины.

В "Ракевет Исраэль" отказались выполнить требование полиции сократить количество пассажиров на каждый рейс до 1200 человек вместо максимальных 7000. Полиция предлагала заменить обычные расписания поездов на отправку по принципу "заполнить – отправить", однако в Железнодорожной компании отказались это сделать.

Представители "Ракевет Исраэль" подчеркнули, что если полиция вводит ограничения, именно она должна обеспечить безопасность и охранять проходы и вход на станцию, чтобы не допустить давки. В ходе специального совещания с участием представителей полиции и министерства транспорта было решено не открывать станцию "Ицхак Навон" до окончания митинга.

В ультрарелигиозной общине выражают возмущение решением полиции и транспортных служб: "харедим" подчеркивают, что перед концертами популярных исполнителей и перед футбольными матчами "Ракевет Исраэль" по собственной инициативе добавляет дополнительные поезда, а автобусные компании выделяют автобусы. В то же время для обслуживания прибывающих на "законную демонстрацию" граждан дополнительные транспорт не выделяется.

Полиция Иерусалимского округа и Управление дорожного движения перекрыли основные магистрали, ведущие к Иерусалиму, и улицы внутри города, на которых пройдет митинг. Около двух тысяч полицейских, волонтеров полиции и бойцов МАГАВ задействованы в охране порядка и регулировании движения.

Выезд на шоссе 1 из Иерусалима закрыт для всех транспортных средств, шоссе 1 в восточном направлении перекрыто на развязке Моца, частный транспорт перенаправляется на 16 шоссе. Шоссе 443 остается открытым для частного и общественного транспорта, однако из-за дополнительных машин на нем тоже наблюдаются заторы.

Общественный транспорт в Иерусалим и из Иерусалима будет ехать только через терминал Аразим. Последний поезд в Иерусалим прибудет в 14:00, после чего движение поездов прекратится.