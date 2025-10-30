Глава генштаба ЦАХАЛа решил не назначать заместителя военного прокурора до разъяснений

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир приостановил процедуру назначения заместителя военного прокурора Галя Ашаэля временно исполняющим обязанности главного военного прокурора вместо ушедшей в отпуск в связи с расследованием "слива" о "Сде-Тейман" генерал-майора Ифат Томер-Йерушалми.

Это решение Замира связано с тем, что расследованием все еще устанавливается степень замешанности самой Томер-Йерушалми и ее приближенных к передаче в прессу следственной информации о происходящем в изоляторе "Сде-Тейман" и к формированию в прессе "нужного" общественного мнения в отношении этого расследования.

Ранее сама Томер-Йерушалми назначила именно полковника Ашаэля провести внутреннюю проверку в военной прокуратуре по делу об утечке видео с базы "Сде-Тейман". Результаты этой проверки показали, что поскольку материалы видели сотни сотрудников, установить утечку информации невозможно.

Однако в эфире "Галей ЦАХАЛ" ранее сегодня сообщили, что у следствия имеются доказательства того факта, что главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми отдала распоряжение о передаче следственных материалов журналистам, и за несколько часов до выхода сюжета на 12 канале ИТВ она была уведомлена о готовящейся публикации.

Таким образом, проведенная Ашаэлем проверка не считается достоверной и вызывает сомнения, что она вообще проводилась с намерением установить истину, а не скрыть факты. На данный момент никакой другой офицер на должность исполняющего обязанности военного прокурора назначен не будет.

Между тем, ушедшая в отпуск Ифат Томер-Йерушалми наняла в качестве своего юридического консультанта профессора, адвоката Авигдора Клегсбальда, также представляющего военную адвокатуру.