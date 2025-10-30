Из квартиры в Кирьят-Яме спасли питбуля, которого бросили без воды и еды

Сотрудники полиции, исполняя ордер на выселение жильцов квартиры в Кирьят-Яме, обнаружили брошенную в запертой квартире без пищи и воды собаку породы питбуль. Собака содержалась в крайне тяжелых условиях.

По сообщению полиции, проверка показала, что хозяева в квартире отсутствовали, а сама квартира была в крайне запущенном и антисанитарном состоянии: настолько, что в ней развелись личинки и паразиты.

Полицейские вывели собаку из квартиры и сразу же налили ей воды. На место был вызван муниципальный ветеринар, который взял животное под свою опеку и передал для дальнейшего лечения и восстановления.