Из квартиры в Кирьят-Яме спасли питбуля, которого бросили без воды и еды
время публикации: 30 октября 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 14:03
Сотрудники полиции, исполняя ордер на выселение жильцов квартиры в Кирьят-Яме, обнаружили брошенную в запертой квартире без пищи и воды собаку породы питбуль. Собака содержалась в крайне тяжелых условиях.
По сообщению полиции, проверка показала, что хозяева в квартире отсутствовали, а сама квартира была в крайне запущенном и антисанитарном состоянии: настолько, что в ней развелись личинки и паразиты.
Полицейские вывели собаку из квартиры и сразу же налили ей воды. На место был вызван муниципальный ветеринар, который взял животное под свою опеку и передал для дальнейшего лечения и восстановления.
Ссылки по теме