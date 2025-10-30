МАДА: парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона"

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что по данным на 18:30 парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона" в Иерусалиме.

Десять человек были доставлены в больницу, в том числе после потери сознания, сердечного приступа. Несколько человек были доставлены в больницу с легкими травмами.