x
30 октября 2025
|
последняя новость: 19:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 19:49
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАДА: парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона"

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
Мада
время публикации: 30 октября 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 18:54
МАДА: парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона"
Yonatan Sindel/Flash90

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что по данным на 18:30 парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона" в Иерусалиме.

Десять человек были доставлены в больницу, в том числе после потери сознания, сердечного приступа. Несколько человек были доставлены в больницу с легкими травмами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

Юноша, разбившийся в Иерусалиме, оставил предсмертную записку
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

В Иерусалиме происходят столкновения между "харедим" и полицией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

После гибели юноши организаторы "Митинга миллиона" распорядились остановить акцию протеста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

"Умрем, но не призовемся": участник "Митинга миллиона" разбился насмерть в Иерусалиме