МАДА: парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона"
время публикации: 30 октября 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 18:54
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что по данным на 18:30 парамедики оказали медицинскую помощь 103 участникам "Митинга миллиона" в Иерусалиме.
Десять человек были доставлены в больницу, в том числе после потери сознания, сердечного приступа. Несколько человек были доставлены в больницу с легкими травмами.
