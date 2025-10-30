x
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
30 октября 2025
Израиль

Юноша, разбившийся в Иерусалиме, оставил предсмертную записку

время публикации: 30 октября 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 18:38
Юноша, разбившийся в Иерусалиме, оставил предсмертную записку
Chaim Goldberg/Flash90

Сайт "Сругим" написал, что Менахем Мендель Лицман, погибший при падении со строящегося здания в Иерусалиме, оставил предсмертную записку.

Перед тем, как пойти на акцию протеста, он в своем Instagram написал: "Всем моим дорогим и настоящим друзьям – я люблю вас. Прошу прощения, я больше не могу справляться. Прощаюсь с вами со слезами на глазах – увидимся вместе с Машиахом".

Ранее телеканал "Кан-11" передал, что полиция проверяет версию, согласно которой, гибель 20-летнего ультраортодоксального юноши, тело которого было обнаружено на земле возле строящегося здания "Мигдаль Маром", была результатом самоубийства, а не несчастного случая.

