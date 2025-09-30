Глава Генштаба вновь побывал в Газе: "Война продолжается"

Глава генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел во вторник, 30 сентября, проверочную поездку в секторе Газы в сопровождении командующего Южным военным округом генерал-майора Янива Ашура и других высокопоставленных офицеров. Во время визита Замир провел оперативную оценку обстановки, поблагодарил военнослужащих за службу и дал указания на ближайшие дни.

Глава генштаба подчеркнул, что война продолжается, и сейчас настал исторический и переломный момент (напомним, что визит состоялся на следующий день после публикации предложения Дональда Трампа по Газе, предусматривающего прекращение войны и освобождение заложников).

Он подчеркнул необходимость действовать профессионально и ответственно, добавив, что доблесть бойцов на всех фронтах дает новые оперативные возможности и приближает армию к выполнению задач войны.

"Армия даст политическому руководству возможность проявлять гибкость в принятии решений ведения операции и продолжит прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить возвращение похищенных, сломить ХАМАС и усилить удары по террористам", – добавил глава Генштаба.