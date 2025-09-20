x
20 сентября 2025
|
последняя новость: 19:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2025
|
20 сентября 2025
|
последняя новость: 19:14
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Анат Ангерст: Нетаниягу использует моего сына в качестве живого щита для своей власти

Заложники
время публикации: 20 сентября 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 18:28
Анат Ангерст: Нетаниягу использует моего сына в качестве живого щита для своей власти
Chaim Goldberg/Flash90

Анат Ангерст, мать заложника Матана Ангерста, выступила с заявлением на пресс-конференции семей заложников возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме: "Мой Матан – солдат, которого отправили защищать страну, а теперь премьер-министр Нетаниягу убьет его, используя в качестве живого щита для своей власти. Нетаниягу отправляет солдат убивать своих братьев, находящихся в плену, он отправляет евреев убивать евреев, чтобы сохранить свою власть".

Она также обратилась к начальнику генерального штаба: "А ты, Эяль Замир, что ты за командир? Солдат Нетаниягу, который отправляет своих подчиненных в смертельные ловушки? Ты знаешь, что операция в Газе приведет к гибели заложников и солдат, ты знаешь, что можно достичь всеобъемлющего соглашения и закончить войну".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2025

Родственники похищенных израильтян протестуют у резиденции Нетаниягу в Иерусалиме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 августа 2025

Активисты, требующие подписания сделки по заложникам, заблокировали шоссе 6
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 августа 2025

Эйнав Ценгаукер: "Захват сектора Газы убьет заложников"