Анат Ангерст: Нетаниягу использует моего сына в качестве живого щита для своей власти

Анат Ангерст, мать заложника Матана Ангерста, выступила с заявлением на пресс-конференции семей заложников возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме: "Мой Матан – солдат, которого отправили защищать страну, а теперь премьер-министр Нетаниягу убьет его, используя в качестве живого щита для своей власти. Нетаниягу отправляет солдат убивать своих братьев, находящихся в плену, он отправляет евреев убивать евреев, чтобы сохранить свою власть".

Она также обратилась к начальнику генерального штаба: "А ты, Эяль Замир, что ты за командир? Солдат Нетаниягу, который отправляет своих подчиненных в смертельные ловушки? Ты знаешь, что операция в Газе приведет к гибели заложников и солдат, ты знаешь, что можно достичь всеобъемлющего соглашения и закончить войну".