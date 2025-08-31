"Кешет-12": во внутреннем документе ЦАХАЛа операция "Колесницы Гидеона" признана неудачной

На прошлой неделе начальник Генштаба Эяль Замир объявил, что операция "Колесницы Гидеона", начатая в середине мая, достигла своих целей. Однако во внутреннем документе ЦАХАЛа, который опубликовал журналист телеканала "Кешет-12" Амит Сегаль, операция признана неудачной.

В документе отмечается, что методы ведения боевых действий в Газе не соответствовали военной доктрине ЦАХАЛа и характеру войны, которую ведет ХАМАС. В нем указывается, что "у ХАМАСа были все условия для выживания и успеха – ресурсы, инфраструктура, подходящая тактика". Цели – политический и военный разгром ХАМАСа, а также освобождение заложников (ни в рамках сделки, ни в ходе операции) не были достигнуты.

В документе зафиксированы следующие достижения ЦАХАЛа: полное уничтожение инфраструктуры ХАМАСа по периметру сектора и в некоторых районах, ликвидации лидеров боевиков, а также возвращение тел нескольких заложников.

Авторы отчета перечисляют следующие причины неудачи: выбор стратегии сдерживания вместо полного разгрома врага ради продвижения возможной сделки; ошибки при планировании и доставке гуманитарной помощи, что позволило ХАМАСу провести эффективную кампанию о голоде в секторе; вынужденные возвращения в одни и те же районы; медленные темпы продвижения из-за нехватки ресурсов и приоритета безопасности; отсутствие четких временных рамок; приоритет в сохранении жизни солдат над выполнением задачи привел к истощению войск и вооружений. Авторы отчета также признали неэффективной тактику противодействия партизанской войне ХАМАСа.