Юрсоветница правительства заявила БАГАЦу, что правительство не имеет права ее увольнять

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила в Высший суд справедливости свое возражение по поводу решения правительства сместить ее с должности.

В этом документе она подчеркивает, что правительство изменило правила прекращения полномочий юридического советника правительства уже после того, как запустило саму процедуру увольнения – чтобы гарантировать нужный результат.

Это исключительно политический процесс и политическое решение, утверждает Баарав-Миара, и процедура увольнения порочна с самого начала. По утверждению Гали Баарав-Миары, решение правительства уволить ее противоречит закону и направлено на подрыв одного из немногих механизмов контроля над исполнительной властью в Израиле.

Юрсоветница рекомендует БАГАЦу признать решение правительства о ее увольнении незаконным.