Акция с призывом освободить заложников в центре Тель-Авива: заявлены сотни тысяч участников

День общенациональных протестов, объявленный Штабом семей похищенных под лозунгом "Исраэль Митъяцевет" (можно перевести как "Израиль откликается", "Израиль приходит по зову"), завершился во вторник вечером массовым шествием от железнодорожной станции "Савидор Мерказ" до Площади Похищенных в Тель-Авиве, где прошел митинг.

На митинге заявлены выступления Шарон Кунио, жены Давида Кунио, все еще остающегося в плену, освобожденной из плена Нили Маргалит, дочери Хаима Пери Ноам Пери, жены Йоси Шараби Ниры Шараби и других.

Дочь убитого террористами Хаима Пери Ноам Пери, выступая перед собравшимися, заявила: "Сегодня вечером кабинет собрался обсуждать оккупацию Газы, а не заложников. Вместо того, чтобы послать на переговоры срочную делегацию, они обсуждают расширение военной операции и спешат на праздничный ужин. Решение правительства Израиля в декабре 2023 года возобновить войну стоило жизни моему отцу и еще пятерым заложникам, которые были с ним. Решение захватить Филадельфийский коридор в августе 2024 года стоило жизни шести заложников, убитых в Рафиахе. Пока правительство раз за разом предпочитало войну, медлило и торпедировало сделку, в плену были убиты 42 заложника. Мы не хотим, чтобы это случилось с кем-нибудь еще".

День массовых акций начался утром с акций протеста в разных районах страны, в ходе которых демонстранты перегораживали трассы и блокировали дороги. В Иерусалиме у здания правительственного комплекса, где проходило заседание кабинета – не рассматривавшего вопрос сделки из-за "отсутствия прогресса на переговорах", также состоялась акция протеста.

Заседание кабинета было перенесено на 16:00, поскольку министрам во главе с премьером необходимо было поехать на торжественное мероприятие в совете Биньямин. Этот факт вызвал дополнительное раздражение протестующих, которые устроили акцию уже возле престижного ресторана, где проходит ужин, с плакатами "Заложники голодают, а вы празднуете".

По сообщению Штаба семей похищенных, в митинге на Площади Похищенных в Тель-Авиве приняли участие сотни тысяч человек.