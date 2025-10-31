Министр обороны Израиля: главный военный прокурор отстранена от должности

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми временно отстранена от должности и не вернется к исполнению своих обязанностей, пока идет расследование.

На данном этапе речь не идет об увольнении главного военного прокурора. Решение будет принято по результатам расследования.

Однако Кац уже сейчас заявляет: "Я обеспечу, чтобы справедливость восторжествовала в отношении всех, кто был причастен к кровавому навету на солдат ЦАХАЛа в "Сде-Тейман"". Об этом пишут Йоав Зейтун на сайте Ynet и другие СМИ. В публикации приводится следующая позиция министра обороны: Томер-Йерушалми не сможет вернуться на свою должность, учитывая серьезность подозрений и деликатность роли главного военного прокурора, отвечающего за соблюдение закона и установление правовых норм в ЦАХАЛе; вскоре потребуется назначить ей замену, и министр обороны намерен как можно скорее начать процесс назначения нового главного военного прокурора.

30 октября, через день после сообщения о начале уголовного расследования по факту публикации предположительно снятого на территории изолятора "Сде-Тейман" видео, ряд СМИ сообщал, что у следствия имеются доказательства того факта, что главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми отдала распоряжение о передаче видеозаписи журналистам. Об этом, в частности, говорил журналист "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

Напомним, летом 2024 года военная полиция задержала девять бойцов подразделения 100, которое несет ответственность за обеспечение безопасности и охрану заключенных террористов, по подозрению в нападении и непристойных действиях в отношении задержанного боевика "Нухбы". Арест вызвал шквал возмущения, сотни граждан, включая депутатов Кнессета от правого лагеря, прибыли к базе "Сде-Тейман", и некоторые даже прорвались на ее территорию, пытаясь воспрепятствовать задержанию. Вскоре после этого 12 канал ИТВ опубликовал видеозапись из изолятора, на которой, по утверждению авторов, видны действия солдат во время инцидента.

В феврале 2025 года против пяти резервистов, служивших в следственном изоляторе "Сде-Тейман", было подано обвинительное заключение.

В период скандала правозащитники, семьи погибших военнослужащих и депутаты Кнессета неоднократно требовали о расследовании факта утечки следственной информации, искаженное изложение которой повлияло на ход расследования и сформировало негативное общественное мнение.

Лишь после смены главы ШАБАКа "появилась новая информация", и юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара отдала распоряжение начать уголовное расследование по факту утечки следственных материалов из "Сде-Тейман". Главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала просьбу об отпуске на время разбирательств.