31 октября 2025
последняя новость: 13:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
31 октября 2025
31 октября 2025
последняя новость: 13:01
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку

Расследование
Прокуратура
ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 31 октября 2025 г., 11:33 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 11:53
Военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку
Oren Ben Hakoon/POOL

После встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми подала прошение об отставке с должности. Этому решению чиновницы предшествовало распоряжение министра обороны Исраэля Каца отстранить ее от должности до завершения расследования причастности главного военного прокурора к "сливу" видео из изолятора "Сде-Тейман".

В Армии обороны Израиля сообщили, что Эяль Замир удовлетворил прошение Томер-Йерушалми об отставке.

Израиль
