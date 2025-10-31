Военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми подала в отставку

После встречи с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром главный военный прокурор генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми подала прошение об отставке с должности. Этому решению чиновницы предшествовало распоряжение министра обороны Исраэля Каца отстранить ее от должности до завершения расследования причастности главного военного прокурора к "сливу" видео из изолятора "Сде-Тейман".

В Армии обороны Израиля сообщили, что Эяль Замир удовлетворил прошение Томер-Йерушалми об отставке.