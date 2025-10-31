Глава генштаба ЦАХАЛа подготовит список кандидатов на должность военного прокурора

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала совместное заявление министра обороны Исраэля Каца и главы Генштаба генерал-лейтенанта Эяля Замира. По итогам беседы, состоявшейся между министром обороны и начальником Генштаба ЦАХАЛа, стороны договорились, что в соответствии с законом о военном судопроизводстве Замир сформирует список кандидатов, которых он будет рекомендовать министру обороны на должность главного военного прокурора.

В заявлении подчеркивается, что новый главный военный прокурор должен быть способен справиться с серьезными задачами, стоящими сегодня перед системой военной юстиции, и прежде всего – с защитой военнослужащих ЦАХАЛа.

Министр обороны и глава Генштаба подчеркнули, что они приложат все усилия для обеспечения стабильности работы военной прокуратуры.

Напомним, главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми на фоне расследования "слива" сфабрикованного видео из изолятора "Сде-Тейман" в прессу подала в отставку, и ее прошение было немедленно удовлетворено.

Ожидается, что в ближайшие дни она будет допрошена с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний.