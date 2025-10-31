"Кан": ХАМАС возобновил поиск останков заложников на территории, контролируемой ЦАХАЛом в Газе

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на свой источник сообщила, что ХАМАС возобновил поиски останков заложников на территории, контролируемой ЦАХАЛом в секторе Газы. Поиск в этих районах был прекращен после атаки боевиков на силы ЦАХАЛа в Рафиахе, в результате которой погиб старший сержант резерва Йона Эфраим (Эфи) Фельдбаум.

Источник отметил, что поисковая команда, сформированная боевым крылом ХАМАСа, в сопровождении "Красного Креста" зашла за "желтую линию" с разрешения Израиля. Поиски проводятся в восточной части Хан-Юниса.

Отметим, что в четверг, 30 октября, источники в Газе сообщали об интенсивном обстреле ЦАХАЛом целей на востоке Хан-Юниса, а также об ударе, нанесенном ВВС ЦАХАЛа, по строению в этом районе.