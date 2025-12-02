Число жертв пожара в Гонконге достигло 156 человек, опознаны останки 127 погибших

По официальным данным, количество жертв пожара многоквартирного жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге достигло 156 человек. Останки 127 погибших уже идентифицированы, останки 29 погибших пока не опознаны. Примерно 30 человек числятся пропавшими без вести.

Жителям единственной не затронутой огнем башни жилого комплекса разрешат в среду и в четверг ненадолго вернуться в свои квартиры и забрать самые необходимые вещи или ценности.

Во избежание мародерства, дома охраняются полицией, и чтобы войти в свои квартиры, жителям уцелевшей башни нужно будет предъявить удостоверение личности и зарегистрировать свой визит. Каждая семья сможет направить за вещами одновременно до двух человек, им разрешено будет находиться в квартире до полутора часов.

Самый смертоносный пожар за долгие годы охватил семь из восьми зданий жилого комплекса, в котором проживали более 1980 семей.

Напомним, что пожар охватил семь из восьми высотных зданий комплекса, распространение огня было молниеносным. По данным расследования, причиной этого стали грубейшие нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ: в рамках реновации дома были окружены бамбуковыми строительными лесами, затянуты монтажной сеткой.

Но страшнее всего оказались плиты пенополистирола (пенопласта), которые были укреплены на стенах зданий и снаружи окон для утепления. Пенопласт моментально вспыхивал и с чадом горел, лишая заблокированных в квартирах людей шансов выжить.

К настоящему моменту по подозрению в халатности, приведшей к такому катастрофическому пожару, арестованы 15 человек, 14 мужчин и одна женщина. Их подозревают в непредумышленных убийствах. В числе подозреваемых – владельцы и сотрудники компании-подрядчика, занимавшейся реновацией строений, представители компании по строительному консалтингу и субподрядчики, отвечавшие за леса и внешнюю облицовку стен.