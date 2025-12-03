Кнессет принял план Трампа из 20 пунктов – хотя не уполномочен голосовать по нему

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") вынес на рассмотрение и на голосование пленумом Кнессета план президента США Дональда Трампа из 20 пунктов, на котором основано соглашение о прекращении огня в секторе Газы и который оговаривает начало второго этапа переговоров о палестино-израильском урегулировании.

План Трампа был одобрен единогласно, хотя на голосовании присутствовали только члены оппозиции – коалиция проигнорировала предложение Яира Лапида, поскольку Кнессет не имеет к утверждению программных документов такого рода никакого отношения. Ни один министр, тем более, глава правительства, на голосование в Кнессете не явились.

Как известно, правительством Израиля план Трампа был утвержден несколько недель назад, после чего на базе этого документа была создана резолюция Совета Безопасности ООН, которая также была утверждена Советом Безопасности без участия Кнессета и Яира Лапида.

В СМИ инициативу Яира Лапида назвали "троллингом". Яир Лапид выразил разочарование тем фактом, что Биньямин Нетаниягу бойкотировал голосование. "Это наша первая возможность в качестве Кнессета сказать президенту Трампу, миру и самим себе, что мы объединяемся вокруг общей цели", – заявил лидер "Еш Атид".

"Это был огромный труд, преданность американского президента, настоящая попытка помочь Государству Израиль в один из самых трудных его часов, – заявил Лапид в ходе обсуждения. – Президент Трамп разработал план и продвигал его изо всех сил. Весь Кнессет Израиля голосует, признавая благодарность президенту Трампу за этот план и за то, что последовало вслед за ним: возвращение заложников, прекращение войны, возвращение к жизни".

Он добавил: "До этого момента не было ни одного голосования ни в каком официальном органе по поводу плана из 20 пунктов президента Трампа. Ни в кабинете, ни в правительстве, ни в комиссии по иностранным делам и обороне, ни здесь, на пленуме Кнессета".

За план Трампа проголосовали все присутствовавшие в зале пленарного заседания Кнессета депутаты, включая РААМ. Затем предложение будет передано на рассмотрение парламентской комиссии по иностранным делам и обороне.