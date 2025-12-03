Йоланда Яавор "не может провести еще один день в этом аду" и будет освобождена

Прокуратура представила в мировой суд Хайфы декларацию о намерении подать обвинительное заключение против 50-летней Йоланды Яавор из Ор-Акивы, активистки антиправительственных протестов, которая подозревается в подстрекательстве в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Йоланда Яавор, которая накануне объявила голодовку протеста против ареста и содержания под стражей, не захотела или не смогла встать с кровати, когда за ней пришли, чтобы доставить ее в зал суда. Ее осмотрел врач, Яавор пожаловалась врачу на тошноту. Заседание суда началось без нее, позднее она присоединилась к заседанию по видеосвязи, сообщает Ynet.

Доктор Йоланда Яавор, специалистка в области древних исламских текстов, была арестована по подозрению в подстрекательстве после того, как она опубликовала несколько постов в социальных сетях. В частности, она называла Биньямина Нетаниягу "предателем" и призывала к его насильственному свержению.

"Единственный выбор, который у нас есть – это бороться с предателем, с певцами режима и его проклятыми пособниками любыми средствами – или сдаться, – написала она. – Делайте правильный выбор, мои братья и сестры, второго раунда не будет. Помните, мы говорили "Маркулешты (еврейская деревня в Молдавии, пережившая погромы, массовые убийства евреев в Холокосте и создание гетто, – прим. ред.) или мятеж". Так пусть будет мятеж. Только настоящий мятеж, по-румынски, не жалкая китайская подделка с Каплан. Диктатуру не свергают на выборах".

В ходе судебного разбирательства, на котором рассматривалась просьба полиции продлить срок содержания Яавор под стражей, она заявила о своем плохом самочувствии и сказала, что не сможет провести "еще один день в этом аду". Она также заявила, что ее пожилые больные родители очень страдают из-за ее содержания под стражей, и попросила освободить ее.

Суд удовлетворил ее просьбу: Йоаланда Яавор в четверг будет освобождена из следственного изолятора.